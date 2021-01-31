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Atv canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 31 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 31 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:02
Atv canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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 24 Ocak Pazar  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Yayın akışındaki en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster olarak göze çarpıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda ekranlara taşınan yarışma ATV günlük yayın akışı içerisinde yer alıyor ve yarışmacılar doğru bildikleri sorulara göre para kazanıyor. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 24 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

02:30 KANATSIZ KUŞLAR

05:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE...

11:45 DİZİ TV

12:35 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

15:50 AKINCI

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 HERCAİ

00:20 TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE

 

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın Akışı IzleATV
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