Atv canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
ATV’nin 24 Mart Çarşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı Kuruluş Osman ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Maraşlı dizisi kaldığı yerden devam edecek.
ATV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
00.20 Hercai
03.00 Kırgın Çiçekler
05.30 Bir Zamanlar Çukurova
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