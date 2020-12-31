Atv canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV Pazar günü yayın akışı 08.00'da atv'de Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Müge Anlı ile Talı Sert ile devam eden sonrasında saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster olacak. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 31 Aralık Perşembe yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10.00 MÜGE ANLI İLE TALI SERT

13.00 ATV GÜN ORTASI

14.00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'LA

19.00 ATV ANA HABER

20.00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00.30 MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ

02.35 KARDEŞİM BENİM 2

04.55 E.T

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.