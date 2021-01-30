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Atv canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 30-01-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

ATV 25 Ocak Pazartesi yayın akışı

01:30 Kanatsız Kuşlar

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma 

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

 

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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