Atv canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Akıncı, Kırgın Çiçekler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 27 Nisan günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.

ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

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