İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Atv canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 30 Nisan Cuma 00:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:02
Atv canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Akıncı, Kırgın Çiçekler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 27 Nisan  günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 1 Mayısıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Son Yaz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Tam kapanmada Restoran paket servis yapacak mı? Getir ve Yemeksepeti hizmet verecek mi?
Netflix Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu?
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in yer aldığı diziler
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Yalman karakterini Uğur Güner canlandırıyor
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sol Yanım dizisi Asena’sı kim canlandırıyor? Defne Samyeli'nin biyografisi
MKE Ankaragücü Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü - Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
TV 8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.