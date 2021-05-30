ATV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var? 30 Mayıs 2021 Pazar” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 30 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU

11:45 DİZİ TV

12:35 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

15:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 ALEVLERE KARŞI

02:35 EDHO

05:20 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında Salı günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Nihat Hatipoğlu ile Dizi TV programı yer alırken akşam kuşağında Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranlara geliyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Pazar günü Bozkır Arslanı Celaleddin ile Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.