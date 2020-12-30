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Atv canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Aralık 30 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:00
Atv canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Aralık Carşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kuruluş Osman dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 30 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

 

08:00 KAHVALTI HABERLERİ 

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 KURULUŞ OSMAN

00:20 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

03:00 KANATSIZ KUŞLAR

05:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

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Son Güncelleme: 30.12.2020 00:00
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