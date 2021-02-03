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Atv canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 3 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Atv canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 3 Şubat Carşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kuruluş Osman dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

 

08:00 KAHVALTI HABERLERİ 

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 KURULUŞ OSMAN

00:20 MARAŞLI (TEKRAR)

03:20 KANATSIZ KUŞLAR (TEKRAR)

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (TEKRAR)

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Son Güncelleme: 03.02.2021 00:01
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