Atv canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

3 Ocak 2021 Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Yayın akışındaki en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster olarak göze çarpıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda ekranlara taşınan yarışma ATV günlük yayın akışı içerisinde yer alıyor ve yarışmacılar doğru bildikleri sorulara göre para kazanıyor. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

00:30 Maide'nin Altın Günü

02:35 Kardeşim Benim 2

02:35 Kanatsız Kuşlar

04:30 Kanatsız Kuşlar

04:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 ATV’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Oscar Çöllerde

10:00 Akıncı

10:45 Sindirella

13:00 Gün Ortası

13:45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

14:00 Beni Bırakma

15:15 Akıncı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

22:55 Akıncı

23:40 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.