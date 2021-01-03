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Atv canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 3 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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3 Ocak 2021 Pazar  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Yayın akışındaki en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster olarak göze çarpıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda ekranlara taşınan yarışma ATV günlük yayın akışı içerisinde yer alıyor ve yarışmacılar doğru bildikleri sorulara göre para kazanıyor. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

  • 00:30 Maide'nin Altın Günü
  • 02:35 Kardeşim Benim 2
  • 02:35 Kanatsız Kuşlar
  • 04:30 Kanatsız Kuşlar
  • 04:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Oscar Çöllerde
  • 10:00 Akıncı
  • 10:45 Sindirella
  • 13:00 Gün Ortası
  • 13:45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 15:15 Akıncı
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Akıncı
  • 22:55 Akıncı
  • 23:40 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

 

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:01
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