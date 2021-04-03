Atv canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 26 Mart Cuma günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 31 Mart Çarşamba yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası



14:00 Beni Bırakma



16:20 Esra Erol'da



19:00 Ana Haber



20:00 Kuruluş Osman



00:20 Maraşlı

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