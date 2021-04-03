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Atv canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 03-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 26 Mart  Cuma günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 31 Mart Çarşamba yayın akışı

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
     
  • 13:00 ATV Gün Ortası
     
  • 14:00 Beni Bırakma
     
  • 16:20 Esra Erol'da
     
  • 19:00 Ana Haber
     
  • 20:00 Kuruluş Osman
     
  • 00:20 Maraşlı

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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