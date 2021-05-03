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Atv canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

3 Mayıs 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Mayıs 3 Pazartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı;

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası 

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00  ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

20:25 Maraşlı

00:20 Yerli Dizi/Sinema

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:55 Hz. Ömer

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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