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Atv canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 03.03.2021 tarihli Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 03.03.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Atv canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 22 Şubat Carşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Maraşlı dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 3 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA 

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 MARAŞLI

00:20 KARDEŞLERİM

03:20 KANATSIZ KUŞLAR 

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 00:01
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