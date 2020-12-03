İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Atv canlı yayın akışı 3 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV 3 Aralık 2020 Perşembe canlı yayın akışı araştırılmaya başlandı. ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

03 Aralık 2020 Perşembe 20:34
Atv canlı yayın akışı 3 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV perşembe günü yayın akışı içerisinde 08.00’de Kahvaltı Haberleri yer alıyor. Kahvaltı Haberleri’nde gazete manşetleri, gündemde yer alan olaylar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelere yer veriliyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve ATV Gün Ortası programı bulunuyor. ATV dizi yayın akışı içerisindeyse Beni Bırakma ve Bir Zamanlar Çukurova ekranlara taşınıyor.

Perşembe günü ATV haftalık yayın akışı içerisinde dizi ve haber programları ekranlara taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde izleyicilerle buluşuyor. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 3 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

03:00 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE...

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ 

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 20:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Canlı Yayın AkışıAtvde Yayınlanacak Programlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Maske İle Spor Yaparsam Ne Olur?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, devam edecek mi?
Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Magnum Maserati kime çıktı? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
SAR değeri nedir? SAR'ın vücuda zararları nelerdir? SAR normal değerleri kaç olmalıdır?
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? E devlet seyahat izni nasıl alabilirim?
Kayyım - Kayyum nedir? Kayyum ataması nasıl olur? Kayyum'u kim atar?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Aralık 2020 Cumartesi
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.