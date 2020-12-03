Atv canlı yayın akışı 3 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV perşembe günü yayın akışı içerisinde 08.00’de Kahvaltı Haberleri yer alıyor. Kahvaltı Haberleri’nde gazete manşetleri, gündemde yer alan olaylar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelere yer veriliyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve ATV Gün Ortası programı bulunuyor. ATV dizi yayın akışı içerisindeyse Beni Bırakma ve Bir Zamanlar Çukurova ekranlara taşınıyor.

Perşembe günü ATV haftalık yayın akışı içerisinde dizi ve haber programları ekranlara taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde izleyicilerle buluşuyor. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 3 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

03:00 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE...

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ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.