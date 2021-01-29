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Atv canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, kritik gelişmeleriyle 29.01.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

29 Ocak 2021 Cuma 00:03
Atv canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 27 Ocak Çarşamba günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 27 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

03.35 Kanatsız Kuşlar

05.45 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:03
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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