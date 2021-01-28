Atv canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 27 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol’da
20.00 Kuruluş Osman
03.35 Kanatsız Kuşlar
05.45 Bir Zamanlar Çukurova
ATV tarihçesi
12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.