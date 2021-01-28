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Atv canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merak ettikleri Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Atv canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 27 Ocak 2021 Çarşamba  yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

03.35 Kanatsız Kuşlar

05.45 Bir Zamanlar Çukurova

 

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:01
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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