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Atv canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizde Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
Atv canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Nisan Cuma günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.30'da ATV'de Kahvaltı Haberleri ile güne başlıyor. 19.00’da ise ATV  Ana Haber programı başlayacak. 

ATV 28 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
     
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
     
  • 13:00 ATV Gün Ortası
     
  • 14:00 Beni Bırakma
     
  • 16:20 Esra Erol’da
     
  • 19:00 ATV Ana Haber
     
  • 19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
     
  • 20:20 Yerli Dizi : Akıncı
     
  • 02:25 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur
     

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Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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