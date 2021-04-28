Atv canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Nisan Cuma günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.30'da ATV'de Kahvaltı Haberleri ile güne başlıyor. 19.00’da ise ATV Ana Haber programı başlayacak.

ATV 28 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri



10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası



14:00 Beni Bırakma



16:20 Esra Erol’da



19:00 ATV Ana Haber



19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar



20:20 Yerli Dizi : Akıncı



02:25 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur



ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ