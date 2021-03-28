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Atv canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 28 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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27 Mart Cumartesi  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV'DE HAFTASONU

10:00 FERDİNAND-ÇİZGİ SİNEMA

12:00 AKINCI

15:30 KARDEŞLERİM 

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İLE BERAT KANDİLİ ÖZEL

01:35 KIRGIN ÇİÇEKLER

04:45 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 28.03.2021 00:01
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Atv Yayın Akışı IzleATV
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