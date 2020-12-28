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Atv canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 28 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor.

24 Aralık Perşembe tarihinde ATV ekranlarında yayınlanacak yapımlara bakıldığında birbirinden ilgi çekici programlar karşımıza çıkıyor. 24 Aralık Perşembe günü ATV ekranlarında ilk olarak saat 08.00'de Kahvaltı Haberleri yayınlanmaktadır. İzleyiciler gündemde olanları sabahleyin bu programla takip edebileceklerdir. Ardından saat 10.00'da sevilen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanmaktadır. 13.00'de Gün Ortası ile güncel haberlere dair her şeyi öğrenebileceğiz. 14.00'de gün ortası dizisi Beni Bırakma 514. bölümü ile karşımızdadır. 16.20'de Esra Erol'da ile devam eden yayın, 19.00'da Ana Haber ile karşımıza çıkmaktadır. 20.00'de ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacaktır. Dizi bitince 00.20'de Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru başlamaktadır ve devamında 01.35'te Kanatsız Kuşlar yayınlanacaktır. 04.20'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz  ile geceleri uyuyamayan izleyiciler ve dizinin severleri ekran başına geçecek.

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 24.12.2020 Perşembe yayın akışı

08.00 KAHVALTI HABERLERİ

10.00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13.00 ATV GÜN ORTASI

14.00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19.00 ATV ANA HABER

20.00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00.20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

01.35 KANATSIZ KUŞLAR

04.20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

 

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ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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