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Atv canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basının ve okurların dikkatini çeken Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 27.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:05
Atv canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 20 Şubat Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

 

ATV 20 Şubat Cumartesi yayın akışı

07.00 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Kediler ve Köpekler 2 - Yabancı Sinema

11.40 Maraşlı (Tekrar)

15.20 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Kardeşler (Tekrar)

00.20 Bir Zamanlar Çukurova

22.30 Kardeşler (Tekrar)

01.30 Kanatsız Kuşlar (Tekrar)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)

 

 

 

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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