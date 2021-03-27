Atv canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 26 Mart Cuma günü yayın akışını sizler için derledik.
ATV 26 Mart Cuma yayın akışı
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Akıncı
- 00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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Son Güncelleme: 27.03.2021 00:02