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Atv canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 27 Mart 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 26 Mart  Cuma günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 26 Mart Cuma yayın akışı

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
     
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
     
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
     
  • 13:00 ATV Gün Ortası
     
  • 14:00 Beni Bırakma
     
  • 16:20 Esra Erol'da
     
  • 19:00 Ana Haber
     
  • 20:00 Akıncı
     
  • 00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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