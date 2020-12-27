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Atv canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 27 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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27 Aralık 2020 Pazar  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Yayın akışındaki en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster olarak göze çarpıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda ekranlara taşınan yarışma ATV günlük yayın akışı içerisinde yer alıyor ve yarışmacılar doğru bildikleri sorulara göre para kazanıyor. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 27 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:50 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

00:20 Bir Zamanlar Çukurova / 78 Bölüm

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:40 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 152. BÖlüm

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 00:01
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Atv Yayın Akışı IzleATV
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