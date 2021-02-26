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Atv canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 26.02.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 00:05
Atv canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 16 Şubat Salı  günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

01:35 KANATSIZ KUŞLAR

04:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 AKINCI

00:20 MARAŞLI

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 26.02.2021 00:05
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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