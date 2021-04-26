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Atv canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

26 Nisan 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 18 Nisan Pazar yayın akışı;

07:30 ATV' De Hafta Sonu

10:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:50 Kardeşlerim

19:00  Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

20:15 Hercai 

00:20 Babam

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:55 Hz. Ömer

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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