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Atv canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 26.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Atv canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Nisan Perşembe  günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'da ATV'de Kahvaltı Haberleri ile güne başlıyor. 19.00’da ise ATV  Ana Haber programı başlayacak. 

ATV 26 Mayıs 2021  13 Mayıs Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 King Kong

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Labirent : Son İsyan 

03:15 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

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Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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