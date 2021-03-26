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Atv canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 26-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 00:02
Atv canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 26 Mart Cuma günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma / 580.Bölüm

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Akıncı

 

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:02
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