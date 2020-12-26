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Atv canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en sıcak ayrıntılar 26.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:06
Atv canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV günlük yayın akışı içerisinde 07.30’da ATV’de Hafta Sonu ekranlarda oluyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konuların yer aldığı program adeta sabah kahvesi tadında geçiyor. 

ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Türk televizyonlarının adeta bir ritüeli haline gelen Kim Milyoner Olmak İster, ilgi çekici yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.

 

ATV 26 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

02:30 KANATSIZ KUŞLAR

05:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 İKİZ PATİLER (YABANCI SİNEMA)

12:00 YERLİ DİZİ (TEKRAR)

15:30 YERLİ DİZİ (TEKRAR)

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 BUZKIRAN (YABANCI SİNEMA)

02:35 KANATSIZ KUŞLAR

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 26.12.2020 00:06
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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