Atv canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV günlük yayın akışı içerisinde 07.30’da ATV’de Hafta Sonu ekranlarda oluyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konuların yer aldığı program adeta sabah kahvesi tadında geçiyor.
ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Türk televizyonlarının adeta bir ritüeli haline gelen Kim Milyoner Olmak İster, ilgi çekici yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.
ATV 26 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı
02:30 KANATSIZ KUŞLAR
05:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
12:00 YERLİ DİZİ (TEKRAR)
15:30 YERLİ DİZİ (TEKRAR)
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
00:20 BUZKIRAN (YABANCI SİNEMA)
02:35 KANATSIZ KUŞLAR
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