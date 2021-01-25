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Atv canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

25 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 25-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 23.01.2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

13:30 Ajan Salt - Yabancı Sinema

15:30 Hercai

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı - Yabancı Sinema

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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