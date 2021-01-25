Atv canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.
Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor.
Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.
ATV 23.01.2021 Cumartesi yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:30 Ajan Salt - Yabancı Sinema
15:30 Hercai
20:00 Akıncı
00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı - Yabancı Sinema
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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ATV tarihçesi
9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.