Atv canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

25 Nisan Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.
ATV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
07:30
ATV’de Hafta Sonu
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10:00Yabancı Sinema İkizler Patiler
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11:45Dizi TV
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12:35Maraşlı
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19:00ATV Hafta Sonu Ana Haber
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20:00Hercai Final
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00:20Yabancı Sinema: HACKER
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02:25Prof.Dr. Nihat Hatipoğluyla Sahur
04.45
- HZ. ÖMER
- 05.35
- Bir Zamanlar Çukurova
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ATV tarihçesi
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.