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Atv canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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25 Nisan Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim   yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı


 

07:30

ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00

    Yabancı Sinema İkizler Patiler

  • 11:45

    Dizi TV

  • 12:35

    Maraşlı

  • 19:00

    ATV Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00

    Hercai Final

  • 00:20

    Yabancı Sinema: HACKER

  • 02:25

    Prof.Dr. Nihat Hatipoğluyla Sahur

  • 04.45

  • HZ. ÖMER 
  • 05.35 
  • Bir Zamanlar Çukurova

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:01
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