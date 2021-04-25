Atv canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

25 Nisan Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.

ATV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07:30

ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema İkizler Patiler

Yabancı Sinema İkizler Patiler 11:45 Dizi TV

Dizi TV 12:35 Maraşlı

Maraşlı 19:00 ATV Hafta Sonu Ana Haber

ATV Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Hercai Final

Hercai Final 00:20 Yabancı Sinema: HACKER

Yabancı Sinema: HACKER 02:25 Prof.Dr. Nihat Hatipoğluyla Sahur

Prof.Dr. Nihat Hatipoğluyla Sahur 04.45

HZ. ÖMER

05.35

Bir Zamanlar Çukurova

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.