ATV canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “30 Mayıs 2021 Salı ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 30 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
ATV 30 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
02:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
ATV nasıl izlenir?
ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.
ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
ATV frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12054
Polarizasyon yatay
Symbol rate 27500
FEC 5/6
ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 25
D-Smart: 25
Turksat Kablo TV: 23
Tivibu: 24
Turkcel TV+: 24