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Atv canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 25 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 00:01
Atv canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 25 Aralık Cuma günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor. 25 Aralık tarihinde sabah saatler 07.00’ı gösterdiğinde Kahvaltı Haberleri ile günün ilk gelişmeleri izleyenlere aktarılacak. 08.30’da Nihat Hatipoğlu programı ve sonrasında 10.00’dan itibaren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlarda olacak. 13.00’da ATV Gün Ortası ile birlikte önemli gelişmeler izleyenlere verilecek ve 14.00’da ise günlük dizi Beni Bırakma yayınlanmaya başlayacak. 16.20’de sevilen yapımlardan biri olan Esra Erol’da programı izleyicileri ile buluşacak. Her zaman olduğu gibi saatler 19.00’ı gösterdiğinde ATV Ana Haber Bülteni kapsamında gün içinde yaşanan önemli olaylar aktarılacak ve 20.00’da ise günün dizisi olan Hercai yeni bölümü ile yayınlanacak.

ATV 25 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 HERCAİ

00:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

02:30 KANATSIZ KUŞLAR

05:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:01
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