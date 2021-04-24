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Atv canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 24.04.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 15 Nisan Perşembe günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 15 Nisan Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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