Atv canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 15 Nisan Perşembe günü yayın akışını sizler için derledik.
ATV 15 Nisan Perşembe yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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Son Güncelleme: 24.04.2021 00:01