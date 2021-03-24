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Atv canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 24 Mart 2021 Çarşamba günü de gündemde! Siz de Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için 24 Mart 2021 Çarşamba tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Atv canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 04 Mart Perşembe günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Maraşlı dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 24 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

 

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Son Güncelleme: 24.03.2021 00:02
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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