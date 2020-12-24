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Atv canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 24.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:00
Atv canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV Perşembe günü yayın akışı içerisinde 08:00'da Kahvaltı Haberleri yer alıyor. Haberler’de gazete manşetleri, gündemde yer alan olaylar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmeler ele alınıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru ile Dizi TV programı bulunuyor. ATV dizi yayın akışı içerisindeyse Hercai ile Bir Zamanlar Çukurova ekranlara  taşınıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 24 Aralık Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:35 Kanatsız Kuşlar / Tekrar

04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Tekrar

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:00
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