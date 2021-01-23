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Atv canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 23.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

ATV 23 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Maraşlı

03.00 Kanatsız Kuşlar

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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