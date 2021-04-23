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Atv canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 23 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:02
Atv canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 22 NisanPerşembe günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.20 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Kardeşlerim

02.25 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04.55 Hz. Ömer

05.35 Bir Zamanlar Çukurova 

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:02
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