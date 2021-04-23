Atv canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 22 NisanPerşembe günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.
ATV 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol’da
19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.20 Bir Zamanlar Çukurova
00.20 Kardeşlerim
02.25 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04.55 Hz. Ömer
05.35 Bir Zamanlar Çukurova
ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ