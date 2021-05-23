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Atv canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 23 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimize göz aratak Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:02
Atv canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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22 Mayıs Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim   yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 22 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu 

10:00 Robot Köpek 'Yabancı Film'

12:05 Kardeşlerim

16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bozkır Arslanı Celaleddin

02.50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:02
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