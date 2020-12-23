İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze...

Atv canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 23 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:02
Atv canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 19 Aralık Cumartesi günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında ilk yapımın 00.20’de yerli sinema olan Senin Hikayen ismindeki film olduğu görülüyor. Yerli sinemanın ardından 02.15’de Kırgın Çiçekler isimli dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. ATV’nin en çok izlenen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın tekrar bölümü de 05.00'da ekranlardaki yerini alacak. 07.30 itibari ile Atv'de Haftasonu programı yayına başlarken 10.00’da ise yabancı sinema olan Köpek Didi'nin çiftliği isimli film yayında olacak. Saatler 12.00’ı gösterdiğinde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz eski bölümleriyle tekrardan yayınlanacak. 15.30’da Kuruluş Osman bölüm tekrarıyka ekranlarda olacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kim Milyoner Olmak İster porgramı kaldığı yerden devam edecek.

ATV 23 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

 

00:20 Senin Hikayen- Yerli Sinema

02:15 Kırgın Çiçekler

05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 Atv'de Haftasonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği - Yabancı Sinema 

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Kuruluş Osman 

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.12.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor

Popüler Haberler

Atv canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2020
Hepsi Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Olay TV neden kapanıyor?
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vahim olay! Eniştem diye tanıttı kocası çıktı!
Olay TV kapanıyor mu, iddialar doğru mu?
Garanti BBVA’dan 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ile yeni yıl kredisi
Süresiz nafaka kaldırılacak mı? Süresiz nafaka için son durum ne?
Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Altın hesabı nedir? Bankadan altın hesabı nasıl açılır?
Yasa dışı sitelerde bahis oynamanın cezası nedir? Yasa dışı bahis cezası kaç para?
General Motors direksiyonu olmayan ilk otonom aracı Origin'i tanıttı
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?
Baraj dizisi Ayşe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hira Su Yıldız kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler
TV'de 22 Aralık 2020 Salı hangi maç hangi kanalda?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.