Atv canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 19 Aralık Cumartesi günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında ilk yapımın 00.20’de yerli sinema olan Senin Hikayen ismindeki film olduğu görülüyor. Yerli sinemanın ardından 02.15’de Kırgın Çiçekler isimli dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. ATV’nin en çok izlenen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın tekrar bölümü de 05.00'da ekranlardaki yerini alacak. 07.30 itibari ile Atv'de Haftasonu programı yayına başlarken 10.00’da ise yabancı sinema olan Köpek Didi'nin çiftliği isimli film yayında olacak. Saatler 12.00’ı gösterdiğinde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz eski bölümleriyle tekrardan yayınlanacak. 15.30’da Kuruluş Osman bölüm tekrarıyka ekranlarda olacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kim Milyoner Olmak İster porgramı kaldığı yerden devam edecek.

ATV 23 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

00:20 Senin Hikayen- Yerli Sinema

02:15 Kırgın Çiçekler

05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 Atv'de Haftasonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği - Yabancı Sinema

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

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