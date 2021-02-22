İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Atv canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 22.02.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 15 Şubat Pazartesi yayın akışı

02:50 KANATSIZ KUŞLAR

05:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 MARAŞLI

00:20 AKINCI

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı

Popüler Haberler

Bugün tv'de kimin maçı var? 22 Şubat 2021 Pazartesi maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Kanal D canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak, yapılacak mı? PTT sözleşmeli personel alımı şartları
Emekliye sağlanan bedava ulaşım, kaplıca tedavisi, faizsiz kredi, maaş avantajları
Seksenler Ergün plak nerede? Diziye ne zaman girecek?
Trendyol çocuk istismarı iddiaları doğru mu?
GeForce Now nedir, özellikleri neler? GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?
Gönül Dağı dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç?
Maraşlı Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu hakkında bilgiler
Gözlerinin Ardında 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Netflix Behind Her Eyes yeni sezon tarihi belli mi?
Edho Enişte Kimdir? Hatice’nin Kocası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.