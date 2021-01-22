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Atv canlı yayın akışı 22 Ocak 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 00:02
Atv canlı yayın akışı 22 Ocak 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 2 Ocak Cumartesi günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor. 2 Ocak tarihinde sabah saatler 07.30’u gösterdiğinde aTV'de Hafta Sonu ile günün ilk gelişmeleri izleyenlere aktarılacak.  10.00’dan itibaren Akıncı adlı yeni dizi ekranlarda olacak. 13.45'de Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı adlı yabancı sinema yayınlanmaya başlayacak. Her zaman olduğu gibi saatler 19.00’ı gösterdiğinde Hafta Sonu aTV Ana Haber Bülteni kapsamında gün içinde yaşanan önemli olaylar aktarılacak ve 20.00’da ise günün dizisi olan Akıncı ilk bölümü ile yayınlanacak.

ATV 2 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

07:30 aTV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı / Tkr

13:45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı / Yabancı Sinema 

15:15 Akıncı / Tkr

19:00 Hafta Sonu aTV Ana Haben 

20:00 Akıncı / Tkr

23:40 Kim Milyoner Olmak İster? / Tkr

03:15 KANATSIZ KUŞLAR / Tkr

05:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ / Tkr

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Son Güncelleme: 22.01.2021 00:02
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