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Atv canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 22.04.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:22
Atv canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında, haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. 

ATV 20 Nisan Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Hercai 

02:25 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ilesahur 

Yayın akışına buradan ulaşabilirsiniz. 




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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