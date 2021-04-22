Atv canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında, haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor.

ATV 20 Nisan Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma



16:20 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Hercai

02:25 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ilesahur

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