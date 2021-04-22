Atv canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında, haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor.
ATV 20 Nisan Salı yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:20 Hercai
02:25 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ilesahur
Yayın akışına buradan ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22