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Atv canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 22.03.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 22 Mart Pazartesi yayın akışı;

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU İle DOSTA DOĞRU

01:35 KIRGIN ÇİÇEKLER

04.20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:01
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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