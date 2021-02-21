Atv canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

20 Şubar Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.

ATV 20 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

07:30 ATV'DE HAFTASONU

10:00 KEDİLER VE KÖPEKLER

11:40 MARAŞLI

15:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KARDEŞLERİM

22:30 KARDEŞLERİM

01:30 KANATSIZ KUŞLAR

04:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.