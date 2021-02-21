İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Atv canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:04
Atv canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

20 Şubar Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 20 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

07:30 ATV'DE HAFTASONU

10:00 KEDİLER VE KÖPEKLER

11:40  MARAŞLI

15:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KARDEŞLERİM

22:30 KARDEŞLERİM

01:30 KANATSIZ KUŞLAR

04:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

 

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın Akışı IzleATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?

Popüler Haberler

Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat 2021 Pazar Süper Lig takımların maç yayın programı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Şubat 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
PTT üzerinden para gönderme işlemleri nasıl yapılır?
Meclise soru önergesi: Uzman çavuşlara kadro var mı, kadro verilecek mi?
2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar nereden, nasıl öğrenilir?
Netflix Türkiye’den çekilecek iddiaları doğru mu? Jared Wall kimdir, konu hakkında neler söyledi?
Numara taşınınca hat hemen açılır mı? Numara taşıma işlemi kaç gün sürer?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV 8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.