Atv canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 18 Nisan Pazar günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 07.30'da ATV'de Hafta Sonu Haberleri ile başlıyor. 19.00’da ise ATV Hafta Sonu Ana Haber programı başlayacak.

ATV 21 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

11.45 Dizi TV

12.35 Kuruluş Osman

15.50 Kardeşlerim

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.15 Hercai

00.20 Babam

02.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04.55 Hz. Ömer

05.35 Bir Zamanlar Çukurova

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