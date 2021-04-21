Atv canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
ATV’nin 18 Nisan Pazar günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 07.30'da ATV'de Hafta Sonu Haberleri ile başlıyor. 19.00’da ise ATV Hafta Sonu Ana Haber programı başlayacak.
ATV 21 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı
11.45 Dizi TV
12.35 Kuruluş Osman
15.50 Kardeşlerim
19.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.15 Hercai
00.20 Babam
02.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04.55 Hz. Ömer
05.35 Bir Zamanlar Çukurova
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