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Atv canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 21.05.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Atv canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Akıncı, Kırgın Çiçekler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 14 Mayıs Cuma günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 14 Mayıs 2021 Cuma  yayın akışı

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Kardeşlerim

11:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:30 Akıncı (Sezon Finali)

00:20 Adalet 2 (Yabancı Sinema)

02:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:00 Kuruluş Osman

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:02
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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