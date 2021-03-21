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Atv canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 21.03.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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13 Mart Cumartesi  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV'DE HAFTASONU

10:00 HERCAİ

13:30 KARDEŞLERİM

15:30 KARDEŞLERİM 

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 KURULUŞ OSMAN 

03:20 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01
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