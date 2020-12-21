Atv canlı yayın akışı 21 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor.

19 Aralık Cumartesi tarihinde ATV ekranlarında yayınlanacak yapımlara bakıldığında birbirinden ilgi çekici programlar karşımıza çıkıyor. 19 Aralık Cumartesi günü ATV ekranlarında ilk olarak saat 00.20’de yerli sinema olan Senin Hikayen isimli film yayınlanacak. Bu filmin ardından 02:15’de Kırgın Çiçekler ekranlara gelecek. Gündüz kuşağının başladığı saat 07.30’da Atv'de Haftasonu izleyicilere güne dair bilgileri aktaracak. 10.00’da yabancı sinema olan Köpek Didi'nin Çiftliği isimli film yayınlanacak. 15.30’da dizisinin izlenmesi ardından 19.00’da Haftasonu Atv Haber ekranlardaki yerini alacak. 19.00’da Ana Haber Bülteni ile gün içinde yaşanan gelişmeler izleyicilere aktarılacak ve sonrasında saat 20.00’da Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışması izleyicileriyle buluşacak.

Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 21 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

00:20 Senin Hikayen - Yerli Sinema

02:15 Kırgın Çiçekler

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 Atv'de Haftasonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Haftasonu Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

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ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.