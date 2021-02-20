Atv canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 6 Şubat Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
ATV 20 Şubat Cumartesi yayın akışı
07.00 ATV’de Hafta Sonu
10.00 Kediler ve Köpekler 2 - Yabancı Sinema
11.40 Maraşlı (Tekrar)
15.20 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)
20.00 Kardeşler (Tekrar)
00.20 Bir Zamanlar Çukurova
22.30 Kardeşler (Tekrar)
01.30 Kanatsız Kuşlar (Tekrar)
04.20 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)
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