Atv canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 16 Mart Salı günü yayın akışını sizler için derledik.
ATV 16 Mart Salı yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23.45 Kardeşlerim
02.45 Kırgın Çiçekler
05.30 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)
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Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01