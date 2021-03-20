Atv canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 16 Mart Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 16 Mart Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 Kardeşlerim

02.45 Kırgın Çiçekler

05.30 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)

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