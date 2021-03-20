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Atv canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 20 Mart Cumartesi 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 16 Mart Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 16 Mart Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber 

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 Kardeşlerim

02.45 Kırgın Çiçekler 

05.30 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)

 

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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