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Atv canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 2 Mayıs 2021 Pazar gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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25 Nisan Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Kardeşlerim   yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

 

12.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

15.30 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.40 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.30 Kardeşlerim 'Dizi'

00.30 Arabulucu 'Türk Filmi'

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05.15 Hz Ömer 'Dizi'

05.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
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