Atv canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 16 Şubat Salı günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.

ATV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00.20 Hercai

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

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